Савченко подала документи до ЦВК

Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документи до ЦВК принесла сестра нардепа Віра Савченко

Документи та заяву про висунення кандидатом на пост президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подала народний депутат Надія Савченко. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що заяву передала до Центрвиборчкому сестра нардепа Віра Савченко. За її словами, заява про висунення кандидатом була подана без внесеної застави.

"Банк відкривав нам рахунок 26 днів, а відкрив за добу до завершення збору коштів. Тому шансу нам не залишили. Але в Конституції не сказано про заставу. В Конституції написано лише про українця, який має жити в Україні не менше 10 років. Тому діємо відповідно норм Конституції", - заявила журналістам Віра Савченко.

Так, Савченко висувається від партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у неділю, 3 лютого, з 9:00 ранку до 13:00 заяви та документи про висунення кандидатом на посаду президента України в ЦВК подали 3 людини. Так, від початку передвиборчої кампанії документи в Центрвиборчком подали 74 особи.

Додамо, що сьогодні заяву про висунення кандидатом у президенти подав представник політичної партії "Сила людей" екс-журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Також РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом в президенти представнику Комуністичної партії Петру Симоненку.