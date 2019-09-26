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Саудівський принц визнав відповідальність за вбивство Хашоггі

Новини » Політика    26.09.2019 - 10:33
Саудівський принц визнав відповідальність за вбивство Хашоггі
Фото: Джамаль Хашогги (скріншот відео)

Спадкоємець саудівського престолу зізнався, що ліквідація Хашоггі сталася під його контролем

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман визнав, що несе відповідальність за вбивство опозиційного журналіста Джамала Хашоггі. Про це він розповів в бесіді з творцем документального фільму, який присвячений вбивству журналіста, передає Frontline.

За словами режисера фільму Мартіна Сміта, спадкоємець саудівського престолу зізнався, що фізична ліквідація Хашоггі сталася під його контролем.

"Це сталося під моїм наглядом. Я несу всю відповідальність, тому що це сталося під моїм контролем", - сказав принц Сміту.

Принц пояснив також, як тоді бути з офіційною версією саудівської влади, що рішення про вбивство Хашоггі було прийнято без участі його високості.

"У нас 20 мільйонів людей - у тому числі три мільйони перебувають на державній службі", - відповів Мухаммед бін Салман.

На питання, чи могли вбивці журналіста використовувати приватний літак когось із членів уряду королівства, наслідний принц відповів: "Особи, відповідальні за виконання моїх доручень, мають таке право".

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

РБК-Україна повідомляло, що 20 жовтня 2018 року влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашоггі, а також висловили припущення, що Хашоггіпомер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.

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