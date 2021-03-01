В Іспанії продовжили обмеження на в'їзд для громадян третіх країн

Уряд Іспанії продовжив обмеження на необов'язкові поїздки для мандрівників із країн, що не входять в Європейський союз і Шенгенську зону. Обмеження були продовжені до 31 березня.

Про це повідомляє The Local .

Термін дії обмежень закінчувався в неділю, 28 лютого. Однак іспанської уряд вважає необхідним продовжити обмеження на необов'язкові поїздки ще на місяць, щоб стримати поширення коронавірусу.

Попри обмеження, мандрівники з деяких країн з низьким рівнем зараження зможуть здійснити подорож. Зокрема, з Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, Китаю і регіонів Гонконгу і Макао.

Список, який вперше був розроблений 30 червня минулого року, неодноразово оновлювався. 28 січня списку була виключена Японія.

Уряд Іспанії продовжив обмеження на польоти з Великобританії, Південної Африки і Бразилії до 16 березня через нові штами коронавірусу в цих країнах.