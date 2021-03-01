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В Іспанії продовжили обмеження на в'їзд для громадян третіх країн

Новость на русском → Мадрид, Понеділок 01 березня 2021 14:45
В Іспанії продовжили обмеження на в'їзд для громадян третіх країн Фото: дівчина в аеропорту (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії продовжив обмеження на необов'язкові поїздки для мандрівників із країн, що не входять в Європейський союз і Шенгенську зону. Обмеження були продовжені до 31 березня.

Про це повідомляє The Local.

Термін дії обмежень закінчувався в неділю, 28 лютого. Однак іспанської уряд вважає необхідним продовжити обмеження на необов'язкові поїздки ще на місяць, щоб стримати поширення коронавірусу.

Попри обмеження, мандрівники з деяких країн з низьким рівнем зараження зможуть здійснити подорож. Зокрема, з Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, Китаю і регіонів Гонконгу і Макао.

Список, який вперше був розроблений 30 червня минулого року, неодноразово оновлювався. 28 січня списку була виключена Японія.

Уряд Іспанії продовжив обмеження на польоти з Великобританії, Південної Африки і Бразилії до 16 березня через нові штами коронавірусу в цих країнах.

Нагадаємо, у регіоні Галісія влада має намір зробити вакцинацію обов'язкової. При цьому в разі відмови людині загрожує штраф до 60 тисяч євро.

Крім того, найближчим часом в Мадриді намір посилити карантин, оскільки в регіоні найбільший рівень захворюваності коронавірусом.

Додамо, що в Іспанії планують створити спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися зробити щеплення вакциною від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни ЄС.

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