Латвія з наступного тижня відновлює авіасполучення з третіми країнами

Однак до 6 квітня, поки на території країни діє надзвичайний стан, буде діяти заборона на поїздки без поважної причини.

У ці строки не зможуть в'їжджати в Латвію громадяни з країн Європейського союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великобританії, за винятком невідкладних і важливих випадків. Зокрема, робота, навчання, возз'єднання сімей, медичні послуги, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на місце проживання або відвідування похорону.

Перевізник повинен буде перевіряти, чи надала людина підтвердження мети відвідування країни. Також документ необхідно буде пред'явити на вимогу поліції або Державної прикордонної служби.