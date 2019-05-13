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Саудівська Аравія повідомила про атаку на два нафтові танкери поблизу ОАЕ

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 10:58
Саудівська Аравія повідомила про атаку на два нафтові танкери поблизу ОАЕ
Ілюстративне фото (GettyImages)

Два нафтові танкери зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів

Саудівська Аравія повідомила в понеділок, 13 травня, що два її нафтових танкера зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саудівська Аравія назвала інцидент спробою підірвати надійність світових поставок нафти.

Представники ОАЕ говорили, що напади були здійснені на чотири торгові судна поруч з еміратом Ель-Фуджайра близько Ормузської протоки. В ОАЕ не уточнили деталі події, але повідомили, що ніхто не постраждав, а порт Ель-Фуджайра продовжує працювати в звичайному режимі.

У свою чергу міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх повідомив, що одне з двох саудівських судів піддалося атаці на шляху в порт Рас-Таннура, де повинно було занурити нафту для поставки клієнтам нафтового концерну Saudi Aramco в США.

Напад не призвело до розливу нафти, але завдало істотної шкоди конструкції суден.

Нагадаємо, у Норвегії військовий фрегат Helge Ingstad після зіткнення з нафтовим танкером практично затонув.

Додамо, на іранському нафтовому танкері Sanchi, який в наслідок зіткнення з судном у Китайському морі, горить вже п'ятий день, стався вибух.

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