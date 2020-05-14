Саудівська Аравія скоротила поставки нафти в Європу та Азію

Саудівська Аравія виконала свої зобов'язання в рамках угоди ОПЕК+, скоротивши постачання нафти на азіатський ринок. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані трейдерів.

Saudi Aramco повідомила трейдерів про скорочення поставок у червні принаймні для 12 клієнтів з країн Азії. Найбільш серйозні скорочення, в основному, на покупців нафти з Китаю і Індії, і деякі з них намагалися домогтися збільшення поставок.

За даними видання, скорочення поставок саудівської нафти в Азію збіглося за часом з підвищенням попиту в регіоні на тлі відновлення економіки Китаю і зростання споживання палива в Індії.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 квітня країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти через зменшення попиту, спровокованого пандемією коронавірусу у світі.

Нагадаємо, державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вирішила додатково скоротити обсяги видобутку нафти у червні.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн G20 не змогли досягти домовленості щодо конкретних заходів щодо скорочення видобутку нафти.