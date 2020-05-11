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Саудівська Аравія вирішила додатково скоротити видобуток нафти

Новини » Економіка     11.05.2020 - 20:14
Саудівська Аравія вирішила додатково скоротити видобуток нафти
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Saudi Aramco скоротить обсяги нафтовидобування у червні

Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вирішила додатково скоротити обсяги видобутку нафти у червні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства енергетики Саудівської Аравії, у червня нафтова компанія Saudi Aramco скоротить обсяги видобутку ще на 1 мільйон барелів на добу. Скорочення у червні будуть доповненням до обмежень, запроваджених раніше угодою ОПЕК+.

Зазначається, що загальне зниження нафтовидобутку Saudi Aramco в червні складе 4,8 млн барелів на добу, тобто країна видобуватиме 7,5 млн барелів на добу. У такий спосіб Ер-Ріяд планує стимулювати інші країни виконати свої зобов'язання та скоротити обсяги видобутку нафти, щоб стабілізувати світовий ринок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на нафту зросли 7 травня після несподіваного зростання китайського експорту, а також на тлі скорочення видобутку в США та відновлення ділової активності в Європі. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6,46% до 31,64 долара за барель.

Як писало РБК-Україна, 12 квітня країни ОПЕК+ узгодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти через зменшення попиту, спровоковане пандемією коронавірусу у світі.

Теги Новини України нефтьСаудовская Аравия
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