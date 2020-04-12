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Саудівська Аравія продовжує комендантську годину на невизначений термін через коронавірус

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 10:59
Саудівська Аравія продовжує комендантську годину на невизначений термін через коронавірус
Фото: прапор Саудівської Аравії (колаж РБК-Україна)

У країні фіксували понад 300 нових випадків кожний з останніх чотирьох днів

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд продовжив комендантську годину по всій країні до подальшого повідомлення через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Таке рішення було прийнято після того, як Саудівська Аравія повідомляла про понад 300 нових випадків кожний з останніх чотирьох днів.

Минулого тижня Саудівська Аравія ввела 24-годинний комендантську годину в столиці країни Ер-Ріяді та інших великих містах. В інших місцях комендантська година, яка розпочалася 23 березня, діє з 15:00 до 6:00.

У країні з населенням близько 30 мільйонів людей зареєстровано 4033 випадки інфікування, 52 з яких - летальні. При цьому зростання інфікування найвище серед шести арабських держав Перської затоки, де загальне число хворих перевищило 13 200 осіб при 88 смертельних випадках, попри суворі заходи з припинення передачі вірусу.

Саудівська Аравія призупинила міжнародні рейси, цілорічне паломництво в Помру і закрила більшість громадських місць. Інші країни Перської затоки прийняли аналогічні заходи.

Нагадаємо, 23 березня в Саудівській Аравії підтвердили першу смерть від коронавірусу. 51-річний чоловік помер на наступний день після госпіталізації.

РБК-Україна писало, що кількість хворих на коронавірус у світі за станом на ранок 12 квітня становить 1 777 517 осіб.

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