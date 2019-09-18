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Саудівська Аравія надасть докази причетності Ірану до атак на НПЗ

Новини » Політика    18.09.2019 - 09:02
Саудівська Аравія надасть докази причетності Ірану до атак на НПЗ
Фото: пожежа на НПЗ у Саудівській Аравії (twitter.com)

Відповідні докази мають бути оприлюднені представником міністерства на прес-конференції

У середу міністерство оборони Саудівської Аравії планує представити докази про причетність Ірану до нападів на саудівські нафтові об'єкти. Про це повідомив телеканал Al Ihbaria.

За його даними, відповідні свідоцтва мають бути оприлюднені представником міністерства на прес-конференції в середу ввечері.

Нагадаємо, вчора король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд вперше прокоментував атаку дронов на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.

РБК-Україна писало, що на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронов.

Пізніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco. Іран спростовує цю інформацію.

Після цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти через ситуацію у Саудівській Аравії.

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