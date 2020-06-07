Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціна за барель підніметься на 5,6-7,3 долара на азіатському ринку

Саудівська Аравія підвищила ціни на експорт нафти в липні. Таке рішення було ухвалене компанією Saudi Aramco за підсумками засідання міністрів країн ОПЕК+.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наголошується, що мова йде про зростання цін на поставки нафти для азіатських ринків, де підвищення вартості сировини в середньому склало 5,6-7,3 долара за барель. Також на 6,1 доларів за барель підвищиться ціна на легку нафту, яку видобувають у Саудівській Аравії для ринків Азії.

При цьому експорт очікували більш помірне підвищення цін - близько 4 доларів за барель при знижки від 0,8 до 1,9 долара.

Нагадаємо, 6 червня міністри країн ОПЕК+ домовилися продовжити дію угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць, до кінця липня.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

Також РБК-Україна писало, що "Укртранснафта" вперше транспортує американську нафту марки WTI, яка піде на потреби Кременчуцького нафтопереробного заводу.

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Автор: Игорь Литвиненко