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"Укртранснафта" вперше транспортує американську нафту WTI

Новини » Економіка     07.06.2020 - 18:59
"Укртранснафта" вперше транспортує американську нафту WTI
Фото: Україна вперше імпортувала нафту WTI (OilNow)

Нафта буде транспортована в Кременчуцький НПЗ

Оператор системи магістральних нафтопроводів України "Укртранснафта" вперше транспортує нафту марки WTI (West Texas Intermediate). Нафта буде транспортована на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про це йдеться в повідомленні "Укртранснафти" в Facebook.

Як зазначив оператор, сировину пройшло перевірку якісних показників.

"Сьогодні, 7 червня, Укртранснафта вперше транспортує "легку техаську" нафта - West Texas Intermediate (WTI). Після перевірки якісних показників сировини, компанія почала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу. "Легка техаська" буде транспортуватися нафтопроводом "Одеса-Кременчук", - повідомили в "Укртранснафті".

Таким чином компанія має досвід транспортування вже п'яти сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara і WTI.

Раніше РБК-Україна писало, що нафту WTI вперше була імпортована в Україну 21 травня.

Також повідомлялося, що країни ОПЕК+ домовилися продовжити дію угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на місяць.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України нефтьНПЗУкртранснафта
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