Фото: добыча нефти (OilNow)

Цена за баррель поднимется на 5,6-7,3 доллара на азиатском рынке

Саудовская Аравия повысила цены на экспорт нефти в июле. Такое решение было принято компанией Saudi Aramco по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о рост цен на поставки нефти для азиатских рынков, где повышение стоимости сырья в среднем составило 5,6-7,3 доллара за баррель. Также на 6,1 долларов за баррель повысится цена на легкую нефть, которую добывают в Саудовской Аравии для рынков Азии.

При этом экспорты ожидали более умеренное повышение цен - около 4 долларов за баррель при скидках от 0,8 до 1,9 доллара.

Напомним, 6 июня министры стран ОПЕК+ договорились продлить действие сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц, до конца июля.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Также РБК-Украина писало, что "Укртранснафта" впервые транспортирует американскую нефть марки WTI, которая пойдет на нужды Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

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Автор: Игорь Литвиненко