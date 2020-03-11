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Ціни на нафту знову знизилися на новинах з Саудівської Аравії

Новини » Економіка     11.03.2020 - 15:41
Ціни на нафту знову знизилися на новинах з Саудівської Аравії
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Ціни на нафту впали на 4%, котирування торгуються в районі 36 доларів

Ціни на нафту північноморської марки Brent впали майже на 4% на новинах з Саудівської Аравії, яка має намір наростити обсяги видобутку нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Повідомляється, що ціни на нафту впали майже на 4% порівняно з відкриттям торговельної сесії, зараз Brent торгується в районі 36 доларів за барель.

Відзначимо, ціни на нафту пішли вниз після сьогоднішньої заяви Саудівської Аравії, яка оголосила про наміри наростити видобуток не на 12 млн барелів на день, а на 13 млн. При цьому сьогодні вранці ціна нафти марки Brent на відкритті торгів додавала у вартості майже 11%, досягнувши позначки 39,29 долара.

До цього ціни на нафту обвалилися на тлі зриву угоди ОПЕК+ про обмеження видобутку і погроз Ер-Ріяда влаштувати цінову війну на нафтовому ринку.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік з 60 до 40 доларів за барель. При цьому прогноз цін на нафту у 2021 році знижено з 55 до 50 доларів за барель, а ціни на природний газ на 2020 рік знижено з 2,25 до 2,00 доларів за один мільйон британських теплових одиниць.

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