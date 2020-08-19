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Саудівська Аравія допускає продовження угоди ОПЕК+

Саудівська Аравія, Середа 19 серпня 2020 19:24
Саудівська Аравія допускає продовження угоди ОПЕК+
Фото: видобуток нафти (freepik)
Автор: РБК-Україна

Деякі країни відстають від графіка за скорочення видобутку нафти

Саудівська Аравія допускає можливість продовження угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) після 2022 року. Зараз деякі країни відстають від графіка за скорочення видобутку нафти.

Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Сальман, ТАСС передає.

За його словами, країни ОПЕК+ повинні до кінця вересня компенсувати відставання у графіку.

"Це важливо, що ми приступили до реалізації узгодженого графіка компенсації відсутнього скорочення видобутку. Але ми повинні залишити цей механізм в минулому і завершити всі плани щодо компенсації до кінця вересня", - заявив він.

Наголошується, що в липні угода ОПЕК+ було виконано на 95%. При цьому низка країн лише частково виконав свої умови - Габон (3%), Конго (54%), Екваторіальна Гвінея (66%), Ірак і Нігерія (на 85% обидві).

Нагадаємо, на початку квітня учасники ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти з-за кризи, спровокованої пандемією коронавіруса.

Пізніше країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги нафтовидобутку, при цьому до грудня 2020 року вони зменшать скорочення нафтовидобутку до 7,7 млн барелів.

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