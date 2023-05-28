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Саудовская Аравия обвинила Россию в невыполнении обязательств по добыче нефти, - WSJ

Фото: Саудовская Аравия обвинила Россию в невыполнении обязательств по добыче нефти (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия не выполняет своих обещаний сократить добычу нефти. Из-за этого между страной-агрессором и Саудовской Аравией растет напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания, разногласия между странами "очень заметны" в преддверии встречи министров Организации стран-экспортеров нефти, на которой главным вопросом станет план добычи на второе полугодие.

Журналисты напоминают, что еще в начале апреля Саудовская Аравия и другие производители нефти объявили о добровольном сокращении ее добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, чтобы поднять цены на нефть.

Но, по данным WSJ, Россия продолжила закачивать на рынок большие объемы нефти и не выполнила своих обещаний. В результате такой деятельности РФ в мае цены упали почти на 10% по сравнению с апрелем.

Добыча нефти в России

Напомним, на этой неделе в СМИ писали о том, что морской экспорт нефти из России растет шестую неделю подряд, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи.

При этом экспорт российской нефти в Индию достиг рекордного суточного максимума в апреле.

Это происходит после того, как страны Европы Европейский Союз ввели эмбарго на импорт морской нефти с территории РФ в декабре 2022 года.

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