Саудовская Аравия призывает активнее действовать против наращивания Ираном ядерного потенциала

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд заявил в воскресенье, 11 декабря, что арабские соседи Ирана в Персидском заливе будут действовать активнее, чтобы укрепить свою безопасность, если Тегеран получит ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Иран получит оперативное ядерное оружие, все ставки сорваны", - заявил принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на Всемирной политической конференции в Абу-Даби. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия и ее союзники находятся в очень опасном регионе, поскольку Тегеран не предоставил им гарантии безопасности, а наоборот - подчеркнул ускорение наращивания ядерного потенциала.
Управляемые суннитами арабские государства Персидского залива настаивают на более обоснованном соглашении, которое бы успокоило их обеспокоенность по поводу ракетной программы и программы беспилотников шиитского Ирана и сети региональных прокси.
"Признаки сейчас, к сожалению, не очень положительные, но мы поддерживаем попытки возродить соглашение при условии, что оно будет отправной, а не конечной точкой для более взвешенного взаимодействия с Тегераном", - подчеркнул принц Фейсал.
Как напоминает Reuters, непрямые американо-иранские переговоры по возобновлению ядерного соглашения 2015 между глобальными государствами и Ираном, из которого Вашингтон вышел в 2018 году, зашли в тупик в сентябре этого года. Иран говорит, что его ядерные технологии предназначены исключительно для гражданских целей. Однако руководитель ядерной программы ООН, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность недавним заявлением Тегерана о том, что Иран увеличивает мощности по обогащению урана.
На самом деле, ядерные переговоры зашли в тупик, поскольку западные государства обвинили Иран в выдвижении необоснованных требований и сосредоточились на российско-украинской войне, а также внутренних беспорядках в Иране из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Высокопоставленный чиновник из ОАЭ заявил вчера, 10 декабря, что есть возможность пересмотреть "всю концепцию" ядерного соглашения с учетом пристального внимания к оружию Тегерана, а также к использованию Россией иранских беспилотников для нападения на цели в Украине. Иран и Россия обвинения отвергают.
На днях РБК-Украина сообщало, что в настоящее время Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на снабжение Тегераном оружия для войны против Украины. В то же время, мы писали, что Российская Федерация в последнее время наращивает и модернизирует свой арсенал ядерного вооружения.
Военное сотрудничество России и Ирана уже не только касается вопроса войны в Украине. Это уже касается глобальной безопасности, поэтому мир должен реагировать, предупредили в Офисе президента Украины. Добавим, что украинский МИД ранее уже предупреждал Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия такого решения о помощи России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.