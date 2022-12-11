Саудовская Аравия призывает активнее действовать против наращивания Ираном ядерного потенциала

"Если Иран получит оперативное ядерное оружие, все ставки сорваны", - заявил принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на Всемирной политической конференции в Абу-Даби. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия и ее союзники находятся в очень опасном регионе, поскольку Тегеран не предоставил им гарантии безопасности, а наоборот - подчеркнул ускорение наращивания ядерного потенциала.

Управляемые суннитами арабские государства Персидского залива настаивают на более обоснованном соглашении, которое бы успокоило их обеспокоенность по поводу ракетной программы и программы беспилотников шиитского Ирана и сети региональных прокси.

"Признаки сейчас, к сожалению, не очень положительные, но мы поддерживаем попытки возродить соглашение при условии, что оно будет отправной, а не конечной точкой для более взвешенного взаимодействия с Тегераном", - подчеркнул принц Фейсал.

Как напоминает Reuters, непрямые американо-иранские переговоры по возобновлению ядерного соглашения 2015 между глобальными государствами и Ираном, из которого Вашингтон вышел в 2018 году, зашли в тупик в сентябре этого года. Иран говорит, что его ядерные технологии предназначены исключительно для гражданских целей. Однако руководитель ядерной программы ООН, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность недавним заявлением Тегерана о том, что Иран увеличивает мощности по обогащению урана.

На самом деле, ядерные переговоры зашли в тупик, поскольку западные государства обвинили Иран в выдвижении необоснованных требований и сосредоточились на российско-украинской войне, а также внутренних беспорядках в Иране из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Высокопоставленный чиновник из ОАЭ заявил вчера, 10 декабря, что есть возможность пересмотреть "всю концепцию" ядерного соглашения с учетом пристального внимания к оружию Тегерана, а также к использованию Россией иранских беспилотников для нападения на цели в Украине. Иран и Россия обвинения отвергают.