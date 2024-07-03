США пока не решили, какую сумму передадут Украине за счет доходов от активов РФ, - Politico

Соединенные Штаты пока не определили сумму выплат Украине, которая будет совершена за счет доходов с замороженных активов России. Эта тема станет главной на сегодняшних переговорах глав казначейств стран G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились, что каждый из них направит Украине свой кредит, который будет погашен за счет ежегодной прибыли, получаемой от иммобилизованных российских активов к концу года. Но Вашингтону еще предстоит решить, какую сумму он может выделить, сказал один из чиновников ЕС, получивший анонимность для обсуждения деликатных переговоров.

При этом США необходимо получить одобрение Конгресса. Но у законодателей нет особого желания привлекать их к этому процессу, поскольку противодействие республиканцев может затянуть его до конца года.

В свою очередь Евросоюз предложил несколько вариантов, чтобы ограничить риски Вашингтона.

"Однако технократы могут сделать лишь очень многое - их политические хозяева имеют окончательное право решать, сколько каждая страна может дать Украине", - сообщает издание.