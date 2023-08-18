Саудовская Аравия могла бы взять шефство над двумя пунктами формулы мира - посол

Украина хочет, чтобы Саудовская Аравия отыграла не только медиаторскую роль, но и принимала практическое участие в реализации формулы мира. Так, государство может взять опеку над двумя пунктами данной формулы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне" .

Посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко отметил, что Украина предложила Эр-Рияду взять шефство над некоторыми из направлений формулы мира, в том числе по освобождению пленных. В этом пункте у государства уже есть успешные кейсы.

Так, в прошлом сентября Эр-Рияд принял участие в масштабном обмене между Украиной и Россией. 22 сентября 2022 Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 - бойцы "Азова" и 10 иностранцев, которым угрожала смертная казнь в так называемой "ДНР" в обмен на нардепа-предателя Виктора Медведчука. Как сообщали СМИ, освободить иностранцев помог наследный принц.

Саудовская Аравия также могла бы сыграть значительную роль в конечном элементе формулы мира - фиксации окончания войны. Речь идет о создании гарантий, которые обеспечат постоянный мир в Украине и будут превентивно сдерживать любую эскалацию со стороны России.

"Мы считаем, что Саудовская Аравия может быть в этих двух пунктах очень мощным и результативным партнером. По первому - мы уже работаем, у нас есть результативные обмены. Во втором - ответ Джидды. Они готовы двигать с нами этот процесс, чтобы мы начали реализовывать формулу мира и перешли от плана к действиям. Здесь Эр-Рияд играет конструктивную и серьезную роль", - сказал посол Петренко.

Украинская формула мира

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она содержит 10 пунктов и заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

Саммит в Саудовской Аравии

Напомним, что 5-6 августа в Саудовской Аравии прошел саммит, главной темой которого стала украинская формула мира. На саммит были приглашены представители более 40 стран, в том числе Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

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