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Кулеба назвал прорывом для Украины саммит в Саудовской Аравии

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Четверг 10 августа 2023 21:35
Кулеба назвал прорывом для Украины саммит в Саудовской Аравии Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мирный саммит в Саудовской Аравии, состоявшийся в минувшие выходные, стал для Украины прорывом, показавшим возможность объединения стран вокруг украинской формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если страна хочет быть на переднем крае мировой политики, она должна стать участником этих координационных встреч", - сказал он, имея в виду переговоры в Джидде и менее масштабное мероприятие, состоявшееся ранее этим летом в Копенгагене.

Кулеба отметил, что количество стран, заинтересованных в участии мирных переговорах, резко возросло за последние недели, добавив, что эти мероприятия закладывают важнейшую основу для будущих переговоров по мирному видению Украины.

"Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, поскольку впервые в ней приняли участие страны, представляющие весь мир, а не только Европу и Северную Америку", - сказал он.

Саммит в Саудовской Аравии

На состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она включает 10 пунктов.

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