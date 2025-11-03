RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Саратове гремели взрывы: под ударом был местный НПЗ, зафиксирован пожар

Фото: під атакою невідомих дронів була Саратовська область (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 ноября россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов. Взрывы были слышны в Саратове и, предварительно, под ударом оказался местный НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые сообщения о взрывах появились примерно в 00:50 по киевском времени. Как писал Telegram SHOT, сирену и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и города Энгельс (Саратовская область РФ).

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе часа ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролета БпЛА и хлопки также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", - сообщал SHOT.

Спустя небольшой промежуток времени в соцсетях стали появляться первые кадры последствий. Паблики утверждают, что под ударом дронов оказался местный НПЗ.

Позже некоторые Telegram каналы стали сообщать, что в районе установки АВТ-6 (которая, видимо, на территории объекта), зафиксирован пожар.

 

В то же время заявляется, что еще один дрон не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции. Причиной тому стала антидроновая сетка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВалерий СаратовНПЗПожар