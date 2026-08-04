"Сапсан" на 500 километров: что известно о баллистике, которую показали на параде еще в 2018-м

Главное:

Демонстрация на параде. Ходовой макет "Сапсана" впервые показали 24 августа 2018 на военном параде в Киеве ко Дню независимости.

Ходовой макет "Сапсана" впервые показали 24 августа 2018 на военном параде в Киеве ко Дню независимости. Заявление Фёдорова. 15 июля 2026 г. эксминистр сообщил об успешном испытании баллистической ракеты с повышенной точностью и сниженной на 30% стоимостью.

15 июля 2026 г. эксминистр сообщил об успешном испытании баллистической ракеты с повышенной точностью и сниженной на 30% стоимостью. Характеристики. Дальность ракеты достигает до 500 километров, масса боевой части – около 500 килограммов, наведение комбинированное – инерциальное со спутниковой коррекцией.

Дальность ракеты достигает до 500 километров, масса боевой части – около 500 килограммов, наведение комбинированное – инерциальное со спутниковой коррекцией. Баллистика Fire Point. Гендиректор компании Ирина Терех подтвердила, что "Сапсан" параллельно с баллистикой компании добился значительного прогресса в точности и технологиях.

Что известно о "Сапсане" и когда его показывали

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" (индекс 1КР1) разрабатывают КБ "Южное", производственный партнер – Павлоградский химический завод. Впервые публично ходовой макет комплекса продемонстрировали 24 августа 2018 года на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины – тогда установка завершала сухопутную колонну техники рядом с "Богданой", "Вильхой" и "Вербой".

Первый государственный контракт на закупку "Сапсана" Минобороны заключил с КБ "Южное" в августе 2022 года, рассказывал Александр Лиев, заместитель руководителя департамента государственных закупок Минобороны в 2022-2023 годах.

В мае 2025 года, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака изданию The Times, комплекс впервые применили в боевых условиях – ракета поразила российский командный пункт на расстоянии почти 300 километров. Об активной подготовке к серийному производству президент Владимир Зеленский объявил в июне 2025 года.

Дальность ракеты достигает до 500 километров, масса боевой части – около 500 килограммов, скорость – до 2 300 м/с. Наводка сочетает инерциальную навигацию со спутниковой коррекцией, а также может использовать оптико-электронные и радиолокационные головки самонаведения. Есть и экспортная версия с дальностью до 280 километров.

Что заявил Федоров и при чем здесь Fire Point

15 июля 2026 года Михаил Федоров, уже эксминистр обороны, сообщил об успешном испытании баллистической ракеты. По его словам, технические задачи кардинально изменили, точность максимально повысили, а стоимость изделия снизили на 30%. Название комплекса эксминистр не раскрыл, однако, учитывая описание, речь идет, вероятно, именно о "Сапсане" или об одной из баллистических разработок Fire Point.

Тему "Сапсана" прокомментировала и гендиректор Fire Point Ирина Терех в интервью изданию TWZ, вышедшем в августе 2026 года. На вопрос о том, касались ли слова Федорова ее компании или государственной программы "Сапсан", она ответила, что примерно в то же время испытания проводили и Fire Point, и КБ "Южное", работающее над "Сапсаном".

По словам Терех, "Сапсан" также получил существенное улучшение и недавно добился одного из первых больших успехов в точности и технологическом уровне – потому, как отметила Терех, слова Федорова, вероятно, касались либо обеих программ одновременно, либо именно "Сапсана".

Потенциальные цели для применения ракеты – поражение командных пунктов, складов боеприпасов, аэродромов и других стратегических объектов в тылу противника на расстоянии до 500 километров.