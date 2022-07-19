Сапери обстежили всі населені пункти Київської області: скільки вибухівок було знайдено
Сапери обстежили всі населені пункти Київської області, які перебували під російською окупацією. Фахівці знайшли понад 50 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Це 270 міст, сіл і селищ в межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київської області. З початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
При цьому неперевіреними ще залишаються близько 8462 кілометрів квадратних, з них 2600 кілометрів квадратних в зоні відчуження.
"Для того щоб завершити цю роботу в Київській області повністю, потрібні роки. Ми обов'язково це зробимо", - зазначив Кулеба.
Раніше Кулеба повідомляв, що величезною проблемою для розмінування в Київській області залишаються ліси. Майже всі лісосмуги в регіоні небезпечні для відвідування, оскільки зона забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.
Водночас, за даними ДСНС, для розмінування всієї території України знадобитися щонайменше 10 років.
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