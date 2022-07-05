На розмінування полів, лісів і зони відчуження підуть роки і значні кошти, - голова Київської ОВ

У Київській області вже майже завершили розмінування населених пунктів. Проблема з розмінуванням пов'язана з тим, що територія, яка потрапила під забруднення мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, надзвичайно велика.

За його словами, в пріоритеті було розмінування населених пунктів - їх 270 по області.

"Навіть масштаб цієї роботи був дуже великим. Є Ірпінь-100-тисячне місто. Є маленькі села, де простіше провести такі роботи. Після того як ми закінчимо з населеними пунктами, у нас залишаться поля. Тому, що багато аграріїв до нас з цим звертаються, на жаль, у нас були дуже трагічні випадки", - розповів Кулеба.

Він підкреслив, що величезною проблемою залишаються ліси.

"Вишгородський, Бучанський, Броварський райони - їх особливість в тому, що там багато лісів. І майже всі вони на сьогодні небезпечні, тому що ця зона була забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Для того, щоб розміновувати поля, ліси, а також величезну Зону відчуження - на це підуть роки і дуже значні кошти", - підкреслив глава Київської ОВА.