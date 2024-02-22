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Саперы уничтожили две неразорванные авиабомбы, которые РФ сбросила на Харьковскую область (фото)

Харьковская область, Четверг 22 февраля 2024 18:31
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Саперы уничтожили две неразорванные авиабомбы, которые РФ сбросила на Харьковскую область (фото) Фото: саперы уничтожили две неразорванные авиабомбы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области саперы уничтожили две неразорванные авиационные бомбы, которые сбросили российские террористы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, сегодня саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу КАБ-250, которую накануне россияне сбросили неподалеку от села Шевченково Купянского района. Вражеская авиабомба упала неподалеку от дворовых застроек частного сектора и не разорвалась.

Еще одна неразорванная авиабомба находилась на огороде вблизи частного подворья у села Катериновка Великобурлукской общины. Саперы идентифицировали боеприпас как КАБ-500, изъяли его и уничтожили на специальной площадке за пределами населенного пункта.

Фото: саперы уничтожили две неразорванные авиабомбы, которые РФ сбросила на Харьковскую область (t.me/dsns_telegram)

Работа саперов

Напомним, российская армия за прошедшие сутки сбросила на город Купянск 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Две из них не взорвались. Саперы показали видео обезвреживания.

А 2 января ночью и утром российские оккупанты пытались атаковать Украину с помощью дронов и ракет. Тогда в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

Также спасатели уничтожили в Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.

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