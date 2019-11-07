ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумах суддю викрили на отриманні хабара

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 12:28
У Сумах суддю викрили на отриманні хабара
Фото: вилучені кошти (facebook / sap.gov.ua)

Суддя отримав 2 тис. доларів хабара

У Сумах правоохоронці викрили суддю місцевого суду на отриманні неправомірної вигоди за ухвалення рішення у двох справах про адміністративні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook.

Як повідомляється, детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Зарічанського районного суду на отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили отриманні суддею грошові кошти.

Зазначається, що за хабар суддя обіцяв ухвалити судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення на користь винуватця. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 386 КК України, а також відсторонення судді.

У Сумах суддю викрили на отриманні хабара

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали лікаря онкологічного диспансеру, який за грошову винагороду видав довідку-направлення на отримання групи інвалідності. Лікар вимагав та одержав 2 тис. доларів за надання необхідної медичної документації.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області взяли під варту чиновника, який пропонував 100 тис. доларів хабара детективу НАБУ за закриття кримінального провадження. Чиновника взяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави в 4,9 млн гривень.

Справу екс-міністра енергетики Насалика передали до суду В ВАКС пояснили відкриття справи проти Кличка
Новини України СумивзяткаСАПСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся