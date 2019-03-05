САП розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері, - Холодницький

Холодницький також зазначив, що на стадії слідства перебувають провадження, які розслідуються з минулих років

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследует более 10 дел в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Холодницкий отметил, что дело по Львовскому бронетанковому заводу, директор которого обвиняется в закупке второсортных двигателей, уже в суде.

"Мы имеем более десятка производств, связанных с "Укроборонпромом" и я бы не ограничивался "Укроборонпромом", мы называем это производство в оборонной сфере. Это все, что касается государственной безопасности и обороны. Вспомните те производства, которые уже в суде. Это Львовский бронетанковый завод, директор которого обвиняется, по нашему мнению обоснованно, в закупке второсортных двигателей. Которые перед тем было продано армией же частным предприятиям. Дело уже больше года в суде слушается", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что на стадии следствия находятся другие производства, которые расследуются с 2015-2016 годов.

"Есть производство на стадии завершения по закупке топлива для нужд Министерства обороны. Там десятки тысяч тонн дизельного топлива, в частности, компании "Трейд-Комодити", которая продавала это топливо Минобороны. Это производство уже завершено, подозреваемые знакомятся с материалами суда, ждем направления в суд. На стадии следствия есть другие производства, которые расследуются с 2015-16 годов. Больше десятка уже есть", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин опровергает информацию об "откатах" по покупке предприятием авиационных висотометров и заявил, что не собирается в отставку из-за скандала вокруг информации о хищениях в оборонке.