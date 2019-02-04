В САП розповіли, коли завершать слідство у справі Березкіна

Досудове розслідування у кримінальному провадженні планують завершити до кінця лютого

Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению сына народного депутата Станислава Березкина и других лиц в хищении 20 млн долларов кредита Ощадбанка планируют завершить до конца февраля 2019 года. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

"Что по поводу Березкина, то там были уже объявлены подозрения другим фигурантам. Следствие по ним проводится достаточно качественно и сравнительно быстро. И я ожидаю, что до конца февраля, если не направим в суд, то по крайней мере завершим досудебное расследование и откроем стороне защиты материалы", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре 2018 года по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка задержали 10 человек, в том числе сына народного депутата Станислава Березкина Максима и заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову. Всех их суд отпустил под залог.

По версии следствия, нардеп Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в конце 2013 года завладел 20 млн долларов государственного банка под предлогом получения кредита.