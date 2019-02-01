Суд заарештував майно фігуранта справи про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Арешт накладено на майно колишнього головбуха "Креативу"

Солом'янський районний суд міста Києва наклав арешт на майно колишнього головного бухгалтера аграрного холдингу "Креатив" Тетяни Слюсаренко, яку детективи НАБУ підозрюють у причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту Ощадбанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Слово і Діло".

За клопотанням детектива НАБУ суд заарештував дві квартири площами 75,91 і 34,27 кв. м; 50% корпоративних прав у ТОВ "Інталь" і автомобіль Volkswagen Touareg 2014 року випуску.

У зв'язку з цим Слюсаренко подала апеляцію. Апелянт вказувала у документі, що слідчий суддя не дослідив обставини про право власності на квартиру площею 75,91 кв. м, оскільки на дату винесення цього рішення житло належало матері підозрюваної.

Вивчивши матеріали, колегія суддів Київського апеляційного суду відмовила в знятті арешту.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року по справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку затримали 10 осіб, у тому числі сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима і заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Всіх їх суд відпустив під заставу.

За версією слідства, нардеп Березкін разом з родичами та бізнес-партнерами в кінці 2013 року заволодів 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту.