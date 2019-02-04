В САП розповіли, коли завершать слідство у справі Березкіна

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні планують завершити до кінця лютого

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою сина народного депутата Станіслава Березкіна та інших осіб у розкраданні 20 мільйонів доларів кредиту Ощадбанка планують завершити до кінця лютого 2019. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

"Що з приводу Березкіна, то там були вже оголошені підозри іншим фігурантам. Слідство по них проводиться досить якісно і порівняно швидко. І я очікую, що до кінця лютого, якщо не направимо до суду, то принаймні завершимо досудове розслідування і відкриємо стороні захисту матеріали", - підкреслив він.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року по справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку затримали 10 осіб, у тому числі сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима і заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Всіх їх суд відпустив під заставу.

За версією слідства, нардеп Березкін разом з родичами та бізнес-партнерами в кінці 2013 року заволодів 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту.