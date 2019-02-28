В САП розповіли про наслідки скасування статті про незаконне збагачення

Псля скасування статті про незаконне збагачення не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что после отмены статьи о незаконном обогащении ведомству придется закрыть уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В ведомстве рассказали, что сейчас у них начаты расследование в 106 уголовных процессах. 4 из которых переданы в суд, 37 - закрыты. Еще 65 дел остаются в производстве, в том числе в 2 уже сообщено о подозрении.

В частности, в САП рассказали, что о делах в отношении бывшего прокурора сил АТО, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры и главы Держаудитслужби, обвинительные акты в которых направлены в суд в течение 2016-2019 годов.

"Неконституционность статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных во время расследования - прежде всего результатов негласных следственных (розыскных) действий. Поэтому в трех последних делах прокуроры САП вынуждены пересмотреть доказательную базу и определиться относительно возможности продолжения доказывания хотя бы преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), который является легким преступлением и фактически не представляет опасности для субъектов", - говорится в сообщении САП.

В пресс-службе отметили, что после отмены статьи о незаконном обогащении не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования.

"Подчеркиваем - достижение заметных результатов по противодействию топ-коррупции в Украине возможно лишь при наличии доброй воли всех уполномоченных субъектов - принятие Верховной радой Украины качественных законов, осуществление детективами НАБУ качественного расследования, качественного поддержания публичного обвинения прокурорами САП и вынесения независимыми судами качественных решений", - подчеркнули в ведомстве

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

Добавим, что и в ЕС прокомментировали это решение КС. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, что в Евросоюзе обеспокоены этим фактом.