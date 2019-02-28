В ЄС прокоментували рішення КС про скасування статті про незаконне збагачення

Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com-epp)

Домбровскіс зазначив, що ЄС хоче зрозуміти мотиви КС, коли він приймав це рішення

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прокоментував рішення Конституційного суду України про скасування статті про незаконне збагачення і зазначив, що у ЄС стурбовані цим питанням. Про це він повідомив під час виступу перед студентами в Києві, повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

Зокрема, Домбровскіс зазначив, що ЄС хоче зрозуміти мотиви КС, коли він виносив це рішення.

"ЄС стурбований вчорашнім рішенням Конституційного суду про скасування статті про незаконне збагачення. Нам потрібний час для офіційної заяви і розуміння того, чим оперувався Конституційний суд, коли виносив таке рішення", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.

Відзначимо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після скасуванння статті про незаконне збагачення.