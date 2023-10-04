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САП будет просить арест мэра Сум с залогом в 10 миллионов гривен

Фото: мэр Сум Александр Лисенко (facebook.com/LisenkoOleksandr)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить суд избрать меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко в виде ареста. Но с альтернативой залогу в 10 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили в САП.

Александра Лысенко и директора Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета поймали на взятке.

Чиновников задержали во время получения последнего транша в размере 1,4 млн гривен. Общая сумма взятки составляла более 2 млн гривен.

Детали дела

Как отмечают правоохранители, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В СБУ объяснили, что фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Вчера, 3 октября, Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Их действия квалифицировала по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Что еще известно о Лысенко

Александр Лысенко является мэром Сум уже 9 лет. Впервые его избрали мэром в 2014 году. Тогда он шел от партии "Батькивщына". В 2020 году его переизбрали.

В 2022 году Лысенко вручили государственный орден "За мужество" III степени за защиту суверенитета Украины.

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