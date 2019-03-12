САП призупинила досудове слідство щодо розкрадань в Ощадбанку

Розслідування призупинене через виконання міжнародних правових доручень

Досудебное следствие по поводу хищения денег в "Ощадбанке" приостановлено. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что САП приостановила следствие в производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" из-за выполнения международных правовых поручений.

"Да, действительно. Приостановлено следствие в уголовном производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" из-за выполнения международных правовых поручений", - сказал собеседник.

Напомним, в конце января сообщалось, что суд удовлетворил исковые требования Ощадбанка о взыскании с Максима Березкина и Юрия Давыдова задолженности ЗАО "Креатив" и ООО "Креатив Агро" по всем кредитным договорам, заключенным с банком.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре прошлого года по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка задержали 10 человек, в том числе сына депутата Верховной рады Станислава Березкина Максима и заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову. Всех их суд отпустил под залог.

По версии следствия, нардеп Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в конце 2013 года завладел 20 млн долларов государственного банка под предлогом получения кредита.