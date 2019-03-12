САП призупинила досудове слідство щодо розкрадань в Ощадбанку

Фото: "Ощадбанк" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розслідування призупинене через виконання міжнародних правових доручень

Досудове слідство щодо розкрадання грошей в "Ощадбанку" призупинене. Про це в коментарі РБК-Україна розказало джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначається, що САП призупинила слідство у провадженні по розкраданню 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку" аграрним холдингом "Креатив" через виконання міжнародних правових доручень.

"Так, дійсно. Призупинено досудове слідство у кримінальному провадженні щодо розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту "Ощадбанку" аграрним холдингом "Креатив" через виконання міжнародних правових доручень", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, в кінці січня повідомлялося, що суд задовольнив позовні вимоги Ощадбанку про стягнення з Максима Березкіна та Юрія Давидова заборгованості ЗАТ "Креатив" та ТОВ "Креатив Агро" за всіма кредитними договорами, укладеними з банком.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні минулого року у справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку затримали 10 осіб, в тому числі сина депутата Верховної ради Станіслава Березкіна Максима і заступника голови правління Ощадбанку Ірину Земцову. Всіх їх суд відпустив під заставу.

За версією слідства, нардеп Березкін разом з родичами і бізнес-партнерами в кінці 2013 року заволодів 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту.