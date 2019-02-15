САП доручили розглянути можливість відкриття справи на Тимошенко

Тимошенко запідозрили в незаконному збагаченні і декларування недостовірної інформації

Специализированной антикоррупционной прокуратуре поручили рассмотреть возможность открытия дела на кандидата на президентских выборах 2019 Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Сообщается, что вчера на имя генпрокурора поступило заявление о совершении Тимошенко преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Также указано, что расследование преступлений, о которых идет речь, относится к исключительной подследственности детективов НАБУ. Закон запрещает поручать расследование таких преступлений другим органам. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложен на САП.

"Принимая во внимание изложенное, генеральный прокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способ", - отметили в ГПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло дело о возможном отмывании средств партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Как установило журналистское расследование Bihus.Info, между финансовым отчетом "Батькивщины" и реальными взносами есть существенные несоответствия.

Отметим, по данным свежего опроса КМИС, Тимошенко остается в тройке лидеров перед выборами президента 31 марта 2019 года.