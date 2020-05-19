ВАКС пояснив причину скасування заочного арешту Клименка

Фото: Олександр Клименко (112.ua)

У ВАКС заявили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) пояснив, чому скасував арешт екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. У ВАКС відзначили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку.

Про це йдеться в коментарі судді-спікера Апеляційної палати ВАКС Інни Калугіної, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що заочно заарештувати підозрюваного можна лише у разі оголошення його в міжнародний розшук. На думку суддів Апеляційної палати ВАКС, ця умова у справі Клименка відсутня.

При цьому 10 червня 2019 року прокурор військової прокуратури виніс постанову про оголошення екс-міністра в міжнародний розшук, але, на думку суду, не вжив жодних дій для його реалізації. До прикладу, суд не знайшов доказів того, що прокурор звернувся з відповідним запитом про розшук в Інтерпол.

ВАКС також зазначає, що справа Клименка в листопаді 2019 року була передана від військової прокуратури до НАБУ і САП.

ВАКС підкреслює, що сторона звинувачення має право повторно звернутися до суду з клопотанням про арешт Клименка після усунення зазначених недоліків.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Мова йде про заочний арешт у справі про заволодіння бюджетними коштами на суму 3,166 млрд гривень шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств.

Печерський районний суд Києва заочно заарештував Клименка у серпні 2019 року. У липні Генеральна прокуратура відзвітувала про завершення заочного розслідування щодо нього та ще декількох осіб.

Також РБК-Україна писало, що у 2019 році стався скандал, коли єдиний свідок по цій справі, підприємець Владислав Дрегер заявив, що всі його свідчення були сфальсифіковані за планом, нібито узгодженим з військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Автор: Олег Черниш