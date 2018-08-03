САП передала обвинувальний акт щодо судді Власенкової в суд

Обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва

Прокурори САП затвердили і скерували до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо судді Окружного адміністративного суду міста Києва Олени Власенкової. Про це йдеться у повідомленні САП на сторінці в Facebook.

Як зазначається, суддя обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди.

Повідомляється, що вказана суддя планувала отримати в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішень на його користь у розмірі 10 тисяч доларів та була викрита у травні.

01 серпня поточного року прокурорами САП затверджено та скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Четвер, 2 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи стосовно судді-хабарниці Окружного адміністративного суду міста Києва Олени Власенкової.

24 травня 2018 року, суд обрав підозрюваній судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 140 тис. грн та поклав на неї низку інших процесуальних обов’язків.