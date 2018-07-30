НАБУ завершило розслідування справи судді-хабарниці

Раніше суддю викрили при отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи стосовно судді-хабарниці Окружного адміністративного суду міста Києва Олени Власенкової. Про це повідомила прес-служба відомства.

Як зазначається, матеріали справи Власенкової відкрито для ознайомлення. Раніше суддю викрили при отриманні хабара у розмірі 2 тис. доларів. 10 травня 2018 року прокурори САП та оперативні працівники Головного управління "К" Служби безпеки України.

Потім, 24 травня 2018 року, суд обрав підозрюваній судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 140 тис. грн та поклав на неї низку інших процесуальних обов’язків.

"26 липня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили судді Окружного адміністративного суду міста Києва про завершення досудового розслідування за фактом отримання нею неправомірної вигоди. Їй надано матеріали слідства для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що НАБУ завершило також розслідування "газової справи" Онищенка.

Детективи антикорупційного бюро завершили досудове розслідування щодо Онищенка, який підозрюється в організації корупційної схеми по розкраданню державних коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". Оскільки Онищенко знаходиться за межами України, про завершення розслідування повідомили його адвокатам.