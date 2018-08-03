САП передала обвинительный акт в отношении судьи Власенковой в суд

Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева

Прокуроры САП утвердили и направили в Голосеевский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Елены Власенковой. Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook.

Как отмечается, судья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.

Сообщается, что указанная судья планировала получить у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решений в его пользу в размере 10 тысяч долларов и была поймана в мае.

01 августа текущего года прокурорами САП утверждено и направлено в Голосеевский районный суд города Киева... Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура Четвер 2 августа 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела в отношении судьи-взяточницы Окружного административного суда города Киева Елены Власенковой.

24 мая 2018 года, суд избрал подозреваемой судье меру пресечения в виде залога в размере более 140 тыс. грн и возложил на нее ряд других процессуальных обязанностей.