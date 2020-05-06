САП відкрила справу проти Рябошапки

Фото: Руслан Рябошака (РБК-Україна)

Рябошапку перевірять на корупційні злочини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завела кримінальну справу на колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила спікер САП Ольга Постолюк.

За її словами, кримінальну справу відкрили на підставі рішення Вищого антикорупційного суду.

"Було рішення ВАКС, і ми його виконали і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ст. 366-1 ч. і 4 ст. 368 Кримінального кодексу", - зазначила Постолюк.

Відзначимо, справу відкрито за ознаками можливого декларування недостовірної інформації та прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди.

Нагадаємо, перед звільненням з посади генпрокурора Рябошапка прямо звинувачував Вищий антикорупційний суд у відсутності швидких результатів в боротьбі з топ-корупцією.

Рябошапку звільнили на початку березня. До голосування у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявляв, що чиновники не мають обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.