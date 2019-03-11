САП оголосила про підозру Труханову

Підозру Труханову вручив Назар Холодницький

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сообщается, что подозрение Труханову вручил Назар Холодницкий.

"Геннадий Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины" О предотвращении коррупции ", по 2015 - 2016 годы", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова. В бюро напомнили, что Одесский городской голова обвиняется в завладении 185 млн гривен городского бюджета. Дело в отношении него слушается в Малиновском районном суде Одессы.

РБК-Украина писало, что в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП "Завод" Краян " за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги "продавец" пытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

В деле фигурируют 8 человек, в частности, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, которому сейчас по решению суда избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Также НАБУ опубликовало инфографику выбранных мер фигурантам так называемого дела завода "Краян".