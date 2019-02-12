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У справі заводу "Краян" суд дослідив всі 67 томів доказів

Новини » Політика    12.02.2019 - 18:09
У справі заводу "Краян" суд дослідив всі 67 томів доказів
Ілюстративне фото (facebook.com.sap.gov.ua)

Наступне засідання призначене на 13 лютого

В Малиновському районному суді міста Одеси сьогодні, 12 лютого, за участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відбулось чергове судове засідання у справі Одеського міського голови та інших осіб, які обвинувачуються у заволодінні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook

Як зазначається, за результатами засідання досліджено 66 томів та ще один - який містив додатково відкриті матеріали.

Наступне судове засідання, на якому заплановано досліджувати речові докази, відбудеться о 10:00 13 лютого 2019 року.

У справі заводу &quot;Краян&quot; суд дослідив всі 67 томів доказів

Зазначимо, у вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яка раніше належала ДП "Завод "Краян", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії кошти "продавець" намагався перерахувати фіктивній компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі заводу "Краян" фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому наразі за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. 

Раніше НАБУ опублікувало інфографіку обраних запобіжних заходів фігурантам так званої справи заводу "Краян".

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