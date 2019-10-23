САП і НАБУ не мають відношення до проведення перевірки депутатів на поліграфі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не має жодного відношення до проведення тесту депутатів на поліграфі, який буде проводитись 23 жовтня. Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органів.

За словами співрозмовника, провадження щодо ситуації в комітеті було поки що тільки зареєстровано в ЄРДР. Тому наразі невідомо, чи планують правоохоронці проводити відповідні дії щодо нардепів в рамках цієї справи.

"З приводу поліграфу, САП та НАБУ не має відношення до сьогоднішнього поліграфу. Окрім того, в САП немає поліграфа", - повідомило джерело.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливі хабарі в фінансовому комітеті Ради, які нібито отримали нардепи від "Слуги народу". Як повідомлялось, Офіс президента запідозрив 11 нардепів від "Слуги народу" в отриманні хабарів за те, щоб вони зірвали підготовку антикорупційного законопроекту.

У зв'язку з цим глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубінський в прямому ефірі пройдуть детектор брехні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні.