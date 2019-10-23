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САП і НАБУ не мають відношення до проведення перевірки депутатів на поліграфі

Новини » Політика   

Провадження щодо ситуації в комітеті було поки що тільки зареєстровано в ЄРДР

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не має жодного відношення до проведення тесту депутатів на поліграфі, який буде проводитись 23 жовтня. Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органів.

За словами співрозмовника, провадження щодо ситуації в комітеті було поки що тільки зареєстровано в ЄРДР. Тому наразі невідомо, чи планують правоохоронці проводити відповідні дії щодо нардепів в рамках цієї справи.

"З приводу поліграфу, САП та НАБУ не має відношення до сьогоднішнього поліграфу. Окрім того, в САП немає поліграфа", - повідомило джерело.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через можливі хабарі в фінансовому комітеті Ради, які нібито отримали нардепи від "Слуги народу". Як повідомлялось, Офіс президента запідозрив 11 нардепів від "Слуги народу" в отриманні хабарів за те, щоб вони зірвали підготовку антикорупційного законопроекту.

У зв'язку з цим глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубінський в прямому ефірі пройдуть детектор брехні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні.

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