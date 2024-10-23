Где в Украине больше всего работы: ситуация по областям

Количество вакансий в Украине продолжает расти, а больше работы предлагают в крупных городах. Из-за ситуации с безопасностью во время войны рынок труда восстанавливается неравномерно, поэтому у соискателей выше шансы трудоустроиться в западных и центральных регионах.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, какие области лидируют по числу вакансий, а также какую именно работу и зарплаты предлагают.

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В каких регионах Украины больше всего работы

По итогам прошлого месяца количество вакансий на украинском рынке труда достигло довоенного уровня. Кадровый портал Work.ua приводит данные о 117 тыс. предложений от работодателей, что равняется показателям 2021 года.

При этом полномасштабное вторжение РФ привело к неравномерному распределению вакансий по регионам.

В западных областях рынок труда стал более активным, чем до войны, в центре также есть положительная динамика, а в прифронтовых городах работы меньше.

Фото: рынок труда быстрее восстанавливается в западных регионах (work.ua)

Первенство по количеству предложений работы держит Киевская область (около 40 тыс. вакансий было размещено в сентябре 2024), по 10 тыс. вакансий - в Днепропетровской и Львовской областях. В пятерку лидеров традиционно входят Одесская и Харьковская области.

В то же время в прошлом месяце наблюдался прирост вакансий в ряде других регионов: Ивано-Франковская область (+4%), Черкасская область (+4%), Запорожская (+4%), Волынь (+3%), Черниговщина (+2%), Винницкая область (+2%).

ТОП-3 города по количеству вакансий

По состоянию на 22 октября, на Work.ua было размещено 30,5 тыс. предложений работы в Киеве. На портале robota.ua насчитывалось более 37 тыс. вакансий в столице. Это самый высокий показатель среди других украинских городов.

Больше работы в Киеве в отраслях:

сфера обслуживания - 5,5 тыс. вакансий

рабочие специальности, производство - 4,8 тыс.

продажи, закупка - 3,6 тыс.

розничная торговля - 3,4 тыс.

логистика, состав, ВЭД - 3 тыс.

Второе место по количеству вакансий в Украине занимает Львов (7,6 тыс. - на Work.ua, 10,1 тыс. - на robota.ua). Активно ищут работников:

сфера обслуживания - 1,8 тыс. вакансий

рабочие специальности, производство - 1,3 тыс.

гостинично-ресторанный бизнес, туризм - 1 тыс.

логистика, склад, ВЭД - 912

транспорт, автобизнес - 674

На третьем месте Днепр (6,9 тыс. вакансий - на Work.ua, 8,3 тыс. - на robota.ua). Сферы, где больше всего работы в городе:

рабочие специальности, производство - 1,6 тыс. вакансий

сфера обслуживания - 1,2 тыс.

логистика, склад, ВЭД - 902

продажа, закупка - 828

розничная торговля - 671

Где самые высокие зарплаты

Средняя зарплата по Украине по размещенным вакансиям на Work.ua в октябре составляет 21,5 тыс. грн. В то же время города, лидирующие по количеству вакансий, также занимают самые высокие позиции в рейтинге заработных плат.

Средняя зарплата в Киеве составляет 25 тыс. грн. При этом чаще всего в вакансиях указывают диапазон дохода 19-23 тыс. грн (21,2% всех размещенных объявлений).

В востребованной должности продавца-консультанта в столице в среднем можно зарабатывать 21,5 тыс. грн в месяц.

Зарплаты по самым популярным вакансиям в Киеве (скриншот work.ua)

Наиболее высокие средние зарплаты в столице, за исключением работников руководящего звена и айтишников, имеют стоматологи (55 тыс. грн), водители-международники (52,5 тыс. грн), продюсеры (52,5 тыс. грн), автомаляры и риелторы (по 50 тыс. грн).

На рынке труда Львова средняя заработная плата составляет 22,5 тыс. грн, больше вакансий размещено с диапазоном дохода 18-22 тыс. грн.

Продавцам-консультантам во Львове предлагают среднюю зарплату 20 тыс. грн. По уровню дохода лидируют водители-международники (57,5 тыс. грн), автомаляры (45 тыс. грн), автослесари, риелторы, автоэлектрики, прорабы (40 тыс. грн).

В Днепре средний уровень заработной платы - 21 тыс. грн. Продавцов-констультантов ищут с зарплатой 18 тыс. грн, а самые высокие зарплаты у стоматологов (47,5 тыс. грн), водителей-международников (42,5 тыс. грн), автомаляров и риелторов (40 тыс. грн).

В западных областях, где рынок труда с начала полномасштабной войны имеет лучшие показатели восстановления, ситуация с заработными платами такая: Ивано-Франковск (20,5 тыс. грн), Ужгород (21,5 тыс. грн), Луцк (18,4 тыс.грн), Тернополь (20 тыс. грн), Хмельницкий (20 тыс. грн).

При подготовке материала использовались: аналитические данные портала Work.ua, информация сайта robota.ua и Государственной службы занятости.