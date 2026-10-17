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"Подлый и трусливый поступок": сенатор Блюменталь набросился на Трампа из-за санкций против РФ

11:30 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Подлый и трусливый поступок": сенатор Блюменталь набросился на Трампа из-за санкций против РФ Фото: сенатор США Ричард Блюменталь (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который вместе с Линдси Грэмом разрабатывал закон об "адских санкциях" против России, раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отказ вводить эти ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Блюменталя в соцсети Х.

Сенатор отметил, что решение главы Белого дома противоречит воле большинства американцев и их представителей в Конгрессе США.

"Дональд Трамп еще раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто содействует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников", - подчеркнул Блюменталь.

Он добавил, что решение Трампа не имеет никакого отношения к национальной безопасности США, а связано исключительно с его заискиванием к Путину.

"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", - отметил демократ.

Трамп приостановил санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении "адских санкций" против России - масштабных пошлин, ограничений и санкций, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм за покупку российских энергоносителей.

Трамп воспользовался положением об отмене санкций в рамках закона, отстаивавшего Линдси Грэм как способ наказать Россию за войну в Украине. Этот закон также предусматривал расширение санкций против Ирана.

Директива формально вводит пошлины, но останавливает их действие. Это означает, что Трамп может использовать их в другое время, если захочет.

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