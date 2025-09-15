Санкции заставляют россиян пить алкоголь низкого качества, - разведка

Санкции Евросоюза против РФ закрыли россиянам доступ к элитным винам, из-за чего им приходится покупать спиртное низкого качества. Выручает Россию в этом вопросе соседняя Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.
"На фоне санкций со стороны Евросоюза и ограничения поставок многих европейских вин Кремлем россияне стали больше потреблять вин низкого качества, в частности произведенных в Беларуси", - сообщили в разведке.
Известно, что за первое полугодие этого года в российских торговых сетях продали в 14 раз больше белорусских вин, чем раньше. А в начале 2025 года Беларусь даже оказалась в топ-10 стран по продаже игристых вин в Россию.
Примечательно, что несколько дней назад общественные организации в РФ обратились к представителям власти с предложением ввести "сухой закон" пока продолжается так называемая "специальная военная операция" в Украине.
Общественные деятели в РФ объясняют свою инициативу тем, что алкоголь "ослабляет волю, снижает дисциплину и работоспособность граждан, а также боеспособность армии".
Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд известных компаний и фирм покинули свои представительства в России и производители алкоголя - не исключение.
Например, шведский производитель водки Absolut покинул российский рынок, как и компания Pernod Ricard, которая занималась поставками элитного алкоголя в РФ.
Отметим, что Pernod Ricard владеет международными брендами, такими как коньяк Martell и джин Beefeater.
Однако международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции. Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".
Например, производитель коньяка Remy предположил, что его продукцию ввезли в Россию с помощью "параллельного импорта", то есть из стран и организаций, которые не подпадают под санкции.