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Зеленский к G7: вы знаете, что нам нужно, и понимаете, что нужно вовремя

Киев, Суббота 24 февраля 2024 19:20
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Зеленский к G7: вы знаете, что нам нужно, и понимаете, что нужно вовремя Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Дмитрий Левицкий

Страны "Группы семи" (G7) очень хорошо знают, в чем именно сегодня нуждается Украина для укрепления своей армии. Украина рассчитывает на своевременность этой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к лидерам G7.

"Вы очень хорошо знаете, что нам нужно, чтобы защитить наше небо, чтобы укрепить нашу армию на земле. И вы знаете все, что нам нужно для поддержки и продолжения наших успехов на море. И вы хорошо понимаете, что нам нужно все это вовремя. Мы рассчитываем на вас", - сказал Зеленский.

Президент призвал лидеров G7 не забывать, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен.

"И всегда именно это открывает пространство для настоящей безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching. И это совершенно верно", - подчеркнул он, намекая на слова президента США Джо Байдена в одном из его обращений к Конгрессу.

Как добавил Зеленский, лидерства G7 достаточно, чтобы восстанавливать безопасность.

Заседание G7 по Украине

Как сообщалось ранее, лидеры G7 собрались сегодня на заседание, посвященное второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Ожидалось, что в совместном заявлении по результатам заседания "Группа семи" призовет Россию "полностью и безоговорочно вывести свои войска" из Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия будет проводить сейчас или в будущем на оккупированных территориях.

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Владимир Зеленский G7 Война России против Украины
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