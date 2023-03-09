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Санкции Запада против атомной энергетики РФ будут, но пока есть сопротивление, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада вероятнее всего введут санкции против атомной энергетики России. Но сейчас есть определенное сопротивление такому шагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

По словам чиновника, сейчас ограничения против атомной отрасли России является главной темой в переговорах Украины со странами Запада по вопросу санкций.

"Есть в этом отношении определенное сопротивление, которое, кстати, связано как раз с фактической возможностью заменить соответствующие типы российского топлива для реакторов. Есть сопротивление государств, но с другой стороны мы будем продолжать, и я уверен, что эти санкции будут введены", - отметил Галущенко.

Он добавил, что некоторые страны Европы уже отказались от сотрудничества с Россией в атомной отрасли. Одна из них - Финляндия.

"Это первые важные шаги с точки зрения того, что санкции будут", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, включая компанию "Росатом".

Также мы писали, что в МИД призвали Евросоюз не ослаблять санкционное давление на Россию после того, как в десятый пакет не вошли ограничения против атомной отрасли страны-агрессора.

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