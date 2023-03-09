Санкции Запада против атомной энергетики РФ будут, но пока есть сопротивление, - Галущенко

По словам чиновника, сейчас ограничения против атомной отрасли России является главной темой в переговорах Украины со странами Запада по вопросу санкций.

"Есть в этом отношении определенное сопротивление, которое, кстати, связано как раз с фактической возможностью заменить соответствующие типы российского топлива для реакторов. Есть сопротивление государств, но с другой стороны мы будем продолжать, и я уверен, что эти санкции будут введены", - отметил Галущенко.

Он добавил, что некоторые страны Европы уже отказались от сотрудничества с Россией в атомной отрасли. Одна из них - Финляндия.

"Это первые важные шаги с точки зрения того, что санкции будут", - подчеркнул министр.