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Санкції Заходу проти атомної енергетики РФ будуть, але поки є спротив, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (atom.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу найімовірніше запровадять санкції проти атомної енергетики Росії. Але зараз є певний спротив такому кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, зараз обмеження проти атомної галузі Росії є головною темою у переговорах України з країнами Заходу щодо санкцій.

"Є в цьому відношенні певний спротив, який, до речі, пов'язаний саме з фактичною можливістю замінити відповідні типи російського палива для реакторів. Є спротив держав, але з іншого боку ми продовжуватимемо, і я впевнений, що ці санкції будуть введені", - наголосив Галущенко.

Він додав, що деякі країни Європи вже відмовилися від співпраці з Росією у атомній галузі. Одна з них - Фінляндія.

"Це перші важливі кроки з погляду того, що санкції будуть", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина, Франція та Болгарія блокують санкції ЄС проти російської атомної енергетики, включаючи компанію "Росатом".

Також ми писали, що в МЗС закликали Євросоюз не послаблювати санкційний тиск на Росію після того, як у десятий пакет не ввійшли обмеження проти атомної галузі країни-агресора.

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