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Санкции только на пользу? В ОП высмеяли недавние аварии с самолетами в России

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В России рассказывают о якобы безрезультативности западных санкций, в то время как их самолеты то не могут взлететь, то не могут приземлиться по "техническим причинам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Глава "Уральских авиалиний" говорит, что санкции им только на пользу... Один самолет совершает экстренную посадку под Новосибирском из-за неисправности... Другой не может взлететь из Екатеринбурга по техническим причинам... Польза", - написал он.

Что этому предшествовало

Отметим, что из-за санкций и нехватки западных запчастей у российских авиакомпаний довольно часто происходят инциденты.

Так, сегодня в Новосибирской области пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле на грунт. На его борту было 167 человек. Из-за инцидента пострадавших нет.

Кроме того, 2 сентября в Екатеринбурге самолет не мог совершить взлет из-за выявленных технических проблем. Лайнер должен был полететь в Красноярск.

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Российская ФедерацияАндрей ЕрмакОфис президента